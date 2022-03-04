Почта России вновь будет принимать международные отправления в Молдавию и на Кипр
Отметим, что 28 февраля Никосия остановила обмен с Россией всех типов отправлений, кроме курьерской доставки Quikpost.
Почта России возобновляет приём международных отправлений в Молдавию и на Кипр. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Почта России возобновляет приём международных отправлений в Республику Молдова и на Кипр", — говорится в сообщении.
Ранее, 28 февраля, почта Кипра приостановила обмен с Россией всех типов отправлений, кроме курьерской доставки Quikpost.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Лента новостей
Фитнес-тренер Фатеев рассказал, как избавиться от лишних килограммов после Масленицы
сегодня в 12:51
Песков призвал не антагонизировать деятелей культуры, высказывающихся против "Операции Z"
сегодня в 12:47
Нарколог Шуров допустил, что Зеленский мог быть пьян во время общения с иностранными СМИ
сегодня в 12:45
Обложка © Flickr / Фотобанк Moscow-Live