Столтенберг: НАТО не собирается выдвигаться на Украину ни по земле, ни в воздухе

В НАТО считают, что на территории Украины не должно быть солдат и самолётов альянса. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

"Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве", — сказал он.

Кроме того, альянс не стремится к войне с Россией и несёт ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не распространился за пределы этой страны, ведь такое развитие событий будет более разрушительным и опасным. НАТО будет поддерживать открытыми каналы связи с РФ, чтобы не допускать инцидентов, добавил генсек.

Кроме того, заметил Столтенберг, НАТО изучит последствия украинских событий для евроатлантической безопасности.