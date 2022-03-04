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4 марта, 14:09

Столтенберг: НАТО не собирается выдвигаться на Украину ни по земле, ни в воздухе

Альянс также будет держать открытыми каналы связи с РФ, чтобы не допустить инцидентов. А вот последствия украинских событий будут изучены для евроатлантической безопасности, добавил генсек.

В НАТО считают, что на территории Украины не должно быть солдат и самолётов альянса. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

"Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве", — сказал он.

Кроме того, альянс не стремится к войне с Россией и несёт ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не распространился за пределы этой страны, ведь такое развитие событий будет более разрушительным и опасным. НАТО будет поддерживать открытыми каналы связи с РФ, чтобы не допускать инцидентов, добавил генсек.

Столтенберг: НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине ухудшится

Столтенберг: НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине ухудшится

Кроме того, заметил Столтенберг, НАТО изучит последствия украинских событий для евроатлантической безопасности.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине и не ищет войны с Россией. Однако блок должен защищать своих союзников и в связи с этим усилил присутствие в восточной части. Нужно убедиться, что в этом вопросе недопонимания нет, добавил он.

Обложка ©

Обложка © Сайт НАТО

Артур Лапсаков

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