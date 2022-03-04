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4 марта, 13:48

Андрей Калмыков покинул пост гендиректора авиакомпании "Победа"

В прощальном письме коллегам он сообщил, что остаётся в России и займётся развитием других проектов, где сможет принести больше пользы. О какой именно работе идёт речь, он не уточнил.

<p>Андрей Калмыков. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inaugural_flight_Pobeda_DP820_-_Cologne_Bonn_-_Moscow-Vnukovo_2016-7108.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Андрей Калмыков. Обложка © Wikipedia

Генеральный директор авиакомпании "Победа" ("дочка" "Аэрофлота") Андрей Калмыков покинул свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на его прощальное обращение к подчинённым.

"Сегодня — моё последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно", — говорится в письме.

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Калмыков отметил, что останется в России и займётся другими проектами, где "в текущих условиях" принесёт больше пользы. Он также подчеркнул, что "Победа" является устойчивой компанией с рекордным объёмом денежных средств и отсутствием кредитных обязательств.

Калмыков возглавлял "Победу" с момента основания компании, то есть с 2014 года. До этого он был председателем совета директоров "Санрайз тур", также в своё время был помощником министра транспорта и заместителем генерального директора "Аэрофлота".

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Наталья Исакова

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