Андрей Калмыков покинул пост гендиректора авиакомпании "Победа"

Генеральный директор авиакомпании "Победа" ("дочка" "Аэрофлота") Андрей Калмыков покинул свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на его прощальное обращение к подчинённым.

"Сегодня — моё последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно", — говорится в письме.

Калмыков отметил, что останется в России и займётся другими проектами, где "в текущих условиях" принесёт больше пользы. Он также подчеркнул, что "Победа" является устойчивой компанией с рекордным объёмом денежных средств и отсутствием кредитных обязательств.

Калмыков возглавлял "Победу" с момента основания компании, то есть с 2014 года. До этого он был председателем совета директоров "Санрайз тур", также в своё время был помощником министра транспорта и заместителем генерального директора "Аэрофлота".