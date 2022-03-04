"Эхо Москвы" удалит корпоративные аккаунты в соцсетях и отключит сайт
Решение о ликвидации радиостанции было принято советом директоров накануне, 3 марта. Об этом сообщил главный редактор издания Алексей Венедиктов.
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После решения совета директоров о ликвидации радиостанция "Эхо Москвы" удалит все свои корпоративные аккаунты в соцсетях и отключит сайт. Об этом говорится в телеграм-канале станции.
"В связи с ликвидацией "Эха Москвы" мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт", — сказано в записи.
Напомним, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов 3 марта сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания.