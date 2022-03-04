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4 марта, 13:30

"Спартак" сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу

Матчи запланированы на период с 19 по 21 апреля. Победитель турнира должен определиться 29 мая.

"Спартак" сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу. Встреча состоится на поле армейцев. Таковы результаты жеребьёвки, которая состоялась в Москве.

В церемонии приняли участие бывшие футболисты сборной России Андрей Тихонов и Руслан Пименов.

Все пары четвертьфинала Кубка России

  • ЦСКА — "Спартак"
  • "Алания" — "Зенит"
  • "Енисей" — "Рубин"
  • "Балтика" — "Динамо"
"Енисей" разгромил в Москве "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка России

"Енисей" разгромил в Москве "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка России

Четвертьфинальные матчи Кубка России запланированы на период с 19 по 21 апреля. Победитель турнира должен определиться 29 мая.

Обложка ©

Обложка © РФС

Роман Фейгин

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