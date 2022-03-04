"Спартак" сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу
Матчи запланированы на период с 19 по 21 апреля. Победитель турнира должен определиться 29 мая.
"Спартак" сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу. Встреча состоится на поле армейцев. Таковы результаты жеребьёвки, которая состоялась в Москве.
В церемонии приняли участие бывшие футболисты сборной России Андрей Тихонов и Руслан Пименов.
Все пары четвертьфинала Кубка России
- ЦСКА — "Спартак"
- "Алания" — "Зенит"
- "Енисей" — "Рубин"
- "Балтика" — "Динамо"
Четвертьфинальные матчи Кубка России запланированы на период с 19 по 21 апреля. Победитель турнира должен определиться 29 мая.
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