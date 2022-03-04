Столтенберг: НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине ухудшится
Генсек Североатлантического альянса предполагает, что в скором времени в Незалежной будет больше жертв и пострадавших.
НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"В ближайшие два дня, скорее всего, будет хуже (на Украине. — Прим. Лайфа) — будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений", — сказал генсек.
Ранее Минобороны РФ заявило, что чиновники Украины боятся помогать жителям из-за угроз от националистов. При этом российская сторона создаёт все необходимые условия для мирной жизни на освобождённых территориях и обеспечивает население необходимой гуманитарной помощью.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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