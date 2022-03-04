Столтенберг: НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине ухудшится

НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"В ближайшие два дня, скорее всего, будет хуже (на Украине. — Прим. Лайфа) — будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений", — сказал генсек.