Эксперт Шурыгин рассказал, зачем военные Украины пытались устроить провокацию у ЗАЭС

Если бы диверсантам удалось захватить станцию, то за этим последовал бы ультиматум, считает специалист. Однако для иного исхода у националистов тоже был план, уточнил он.

Провокация украинских военных у Запорожской АЭС была обдуманной и рассчитанной, у националистов были планы дальнейших действий для любого развития событий. Так в беседе с Лайфом военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал ночное происшествие, когда диверсанты подожгли здание рядом со станцией.

"Провокация эта была очень холодной и рассчитанной, потому что в этом случае у них было несколько вариантов. Если не получится (а у них не получилось), дальше выдать боевые действия в этом районе за абсолютно безответственное поведение российских войск, которые якобы стреляют по станции. Собственно, этим они и занимались последние двое суток, рассказывая, что мы "кошмарим" атомную станцию. И вся Европа замерла", — отметил эксперт.

Он добавил, что если бы план украинских военных осуществился, то за этим последовал бы ультиматум: "Вы либо прекращаете действия и уходите, либо взрываем реактор". Но в сложившейся ситуации они действовали хаотично.

"Здесь они действовали уже "от колёс", и это такой жест рассчитанный, но отчаянный. Но надо понимать, что они не сумасшедшие: одно дело — когда ты внутри не рассчитываешь, а другое — когда ты действуешь. Атомная станция — это как атомная бомба, ты можешь ею размахивать сколько хочешь, и никто не может сказать, что они не воспринимают тебя всерьёз", — подчеркнул специалист.

Ранее Минобороны РФ заявило о попытке "чудовищной провокации" Киева у Запорожской АЭС. Сейчас персонал станции продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.