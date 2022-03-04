Эксперт Шурыгин рассказал, зачем военные Украины пытались устроить провокацию у ЗАЭС
Если бы диверсантам удалось захватить станцию, то за этим последовал бы ультиматум, считает специалист. Однако для иного исхода у националистов тоже был план, уточнил он.
Провокация украинских военных у Запорожской АЭС была обдуманной и рассчитанной, у националистов были планы дальнейших действий для любого развития событий. Так в беседе с Лайфом военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал ночное происшествие, когда диверсанты подожгли здание рядом со станцией.
"Провокация эта была очень холодной и рассчитанной, потому что в этом случае у них было несколько вариантов. Если не получится (а у них не получилось), дальше выдать боевые действия в этом районе за абсолютно безответственное поведение российских войск, которые якобы стреляют по станции. Собственно, этим они и занимались последние двое суток, рассказывая, что мы "кошмарим" атомную станцию. И вся Европа замерла", — отметил эксперт.
Он добавил, что если бы план украинских военных осуществился, то за этим последовал бы ультиматум: "Вы либо прекращаете действия и уходите, либо взрываем реактор". Но в сложившейся ситуации они действовали хаотично.
"Здесь они действовали уже "от колёс", и это такой жест рассчитанный, но отчаянный. Но надо понимать, что они не сумасшедшие: одно дело — когда ты внутри не рассчитываешь, а другое — когда ты действуешь. Атомная станция — это как атомная бомба, ты можешь ею размахивать сколько хочешь, и никто не может сказать, что они не воспринимают тебя всерьёз", — подчеркнул специалист.
Ранее Минобороны РФ заявило о попытке "чудовищной провокации" Киева у Запорожской АЭС. Сейчас персонал станции продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
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