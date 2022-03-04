Политолог Станкевич: РФ нужно показать политическую альтернативу "Операции Z"

По словам специалиста, Россия совершенно справедливо говорит, что никто не покушается на свободу Украины, не собирается её оккупировать и аннексировать.

Россия должна показать политическую альтернативу "Операции Z" и объяснить Западу, достижение каких соглашений и гарантий Москва может считать достигнутой целью этой операции. Таким мнением поделился политолог Сергей Станкевич в беседе с телеканалом "360". Так эксперт прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон отменит введённые санкции в случае прекращения российской спецоперации на Украине.

"Нужно показать политическую альтернативу военной операции. Вот выступает Виктория Нуланд от имени Госдепа, такая достаточно опытная дама в этих вопросах, и она демонстрирует альтернативу происходящим военным действиям, политическую альтернативу", — сказал он.

Станкевич подчеркнул, что Россия со своей стороны неоднократно говорила и Европе, и США о цели специальной военной операции на Украине. Также Правительство РФ совершенно справедливо утверждает, что никто не покушается на свободу Украины, не собирается её оккупировать и аннексировать, добавил политолог.

"Хотелось бы <…> понять, достижение каких результатов, появление каких соглашений и гарантий будет Россия считать достигнутой целью этой операции. Чтобы видели и все участники конфликта, и [страны] вокруг, какова альтернатива боевых действий, каких политических результатов можно, может быть, уже сейчас достичь", — пояснил специалист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что стало отправной точкой для проведения "Операции Z" на Украине. По её словам, в течение восьми лет власти Незалежной сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране, — это исключительно их вина.