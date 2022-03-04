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4 марта, 13:27

Лыжница Тереза Йохауг объявила о завершении спортивной карьеры по окончании сезона

В этом году она сумела стать одной из главных звёзд Игр в Пекине, завоевав три золотые медали.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

"В этом сезоне ещё предстоит завершить несколько лыжных гонок, но сейчас самое время сосредоточиться на жизни за пределами высшего спорта", — написала спортсменка в своём инстаграме.

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Отметим, что Тереза Йохауг стала одной из главных звёзд Олимпийских игр в Пекине, завоевав сразу три золотые медали.

Обложка ©

Обложка © Getty Images / Maddie Meyer

Шамиль Гаджиев

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