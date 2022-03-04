Лыжница Тереза Йохауг объявила о завершении спортивной карьеры по окончании сезона
В этом году она сумела стать одной из главных звёзд Игр в Пекине, завоевав три золотые медали.
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
"В этом сезоне ещё предстоит завершить несколько лыжных гонок, но сейчас самое время сосредоточиться на жизни за пределами высшего спорта", — написала спортсменка в своём инстаграме.
Отметим, что Тереза Йохауг стала одной из главных звёзд Олимпийских игр в Пекине, завоевав сразу три золотые медали.
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Обложка © Getty Images / Maddie Meyer