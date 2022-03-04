Экономист Литвиненко заявила, что Запад сам пострадает от введённых санкций против РФ

Специалист отметила, что на пути к мирным соглашениям Россия будет наблюдать отмену ограничений. Кроме того, по её словам, рестрикции могут привести к дефолту не только компаний в Европе, но и стран.

Введение Западом санкций против РФ вызывает ответную реакцию, поэтому становится плохо всем сторонам. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила доцент кафедры управления и предпринимательства Московского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Инна Литвиненко.

"Плохо не только обычным гражданам России, предприятиям России, в целом экономике России, а в первую очередь начинают страдать граждане и предприятия той страны, которая выставила нам санкции. Плюс, как мы видим, тут же мы даём ответную реакцию, ответные санкции", — уточнила специалист.

На пути к мирным соглашениям, по словам Литвиненко, Россия будет наблюдать отмену санкций, в частности разморозку активов. Кроме того, по её словам, рестрикции США в сторону России и дружественных ей стран могут привести к дефолту не только компаний на территории Европы, но и государств.