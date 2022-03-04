Экономист Литвиненко заявила, что Запад сам пострадает от введённых санкций против РФ
Специалист отметила, что на пути к мирным соглашениям Россия будет наблюдать отмену ограничений. Кроме того, по её словам, рестрикции могут привести к дефолту не только компаний в Европе, но и стран.
Введение Западом санкций против РФ вызывает ответную реакцию, поэтому становится плохо всем сторонам. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила доцент кафедры управления и предпринимательства Московского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Инна Литвиненко.
"Плохо не только обычным гражданам России, предприятиям России, в целом экономике России, а в первую очередь начинают страдать граждане и предприятия той страны, которая выставила нам санкции. Плюс, как мы видим, тут же мы даём ответную реакцию, ответные санкции", — уточнила специалист.
На пути к мирным соглашениям, по словам Литвиненко, Россия будет наблюдать отмену санкций, в частности разморозку активов. Кроме того, по её словам, рестрикции США в сторону России и дружественных ей стран могут привести к дефолту не только компаний на территории Европы, но и государств.
Ранее член Общественной палаты РФ Данюк назвал призыв Трасс ужесточить санкции смертельным приговором для ЕС. Он считает, что если усилить рестрикции, то "главный локомотив Европы" Германия не сможет на должном уровне поддерживать производство товаров, в том числе высокотехнологичных.
Напомним, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
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