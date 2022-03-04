Член ОП Данюк назвал призыв Трасс ужесточить санкции смертельным приговором для ЕС

Член Общественной палаты РФ замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал призыв главы МИД Британии Лиз Трасс к Европе ужесточить санкции в отношении России и включить в них нефтяной и газовый секторы.

"В очередной раз Лиз Трасс показывает свою полную некомпетентность, потому что, когда призывает Европу распространить санкции против России на нефтегазовый сектор, она фактически выписывает смертный приговор европейской промышленности. Сама Британия в меньшей степени зависит от поставок российских углеводородов", — заявил политолог в беседе с RT.

Таким образом Германия, являясь "главным локомотивом Европы", без углеводородов не сможет на должном уровне поддерживать производство товаров, в том числе высокотехнологичных. Именно поэтому Россия остаётся безальтернативным и надёжным поставщиком, пояснил Данюк.

"Трасс не понимает, какие последствия могут быть от подобных санкций для ЕС. Сердце Европы — это её промышленность, её экономика, оно перестанет биться и работать, если по этому сердцу не будет проходить кровь в виде российских углеводородов", — сказал он.

Ранее в Конгресс США был внесён законопроект о запрете на импорт энергоносителей из РФ. В документе также предлагается объявить чрезвычайное положение в Соединённых Штатах в связи с якобы существующей "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике".