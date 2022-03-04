Член ОП Данюк назвал призыв Трасс ужесточить санкции смертельным приговором для ЕС
Если рестрикции усилить, то "главный локомотив Европы" — Германия — не сможет на должном уровне поддерживать производство товаров, в том числе высокотехнологичных, считает он.
Член Общественной палаты РФ замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал призыв главы МИД Британии Лиз Трасс к Европе ужесточить санкции в отношении России и включить в них нефтяной и газовый секторы.
"В очередной раз Лиз Трасс показывает свою полную некомпетентность, потому что, когда призывает Европу распространить санкции против России на нефтегазовый сектор, она фактически выписывает смертный приговор европейской промышленности. Сама Британия в меньшей степени зависит от поставок российских углеводородов", — заявил политолог в беседе с RT.
Таким образом Германия, являясь "главным локомотивом Европы", без углеводородов не сможет на должном уровне поддерживать производство товаров, в том числе высокотехнологичных. Именно поэтому Россия остаётся безальтернативным и надёжным поставщиком, пояснил Данюк.
"Трасс не понимает, какие последствия могут быть от подобных санкций для ЕС. Сердце Европы — это её промышленность, её экономика, оно перестанет биться и работать, если по этому сердцу не будет проходить кровь в виде российских углеводородов", — сказал он.
Ранее в Конгресс США был внесён законопроект о запрете на импорт энергоносителей из РФ. В документе также предлагается объявить чрезвычайное положение в Соединённых Штатах в связи с якобы существующей "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике".
Напомним, санкции и ограничения связаны с тем, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
Лиз Трасс. Обложка © ТАСС / EPA / EFREM LUKATSKY