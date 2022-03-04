Захарова назвала санкции против кошек и деревьев проявлением концентрированной злобы

Захарова комментирует санкции против кошек и деревьев. Видео © Телеканал "Звезда"

Западные санкции против России, которые абсурдно касаются кошек и деревьев, являются не эффективным средством борьбы, а показателем концентрированной злобы. Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если они коснулись деревьев, собак и кошек, то что вы хотите? Мы имеем дело просто с какой-то концентрированной злобой. Здесь вопрос уже ни в логике, ни в эффективности того, что они вводят, а просто в демонстрации того, что, видимо, глубинно существовало и вырвалось наружу", — сказала она.