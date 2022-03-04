Захарова назвала санкции против кошек и деревьев проявлением концентрированной злобы
По словам представителя МИД, Запад в своих действиях уже не руководствуется логикой или эффективностью вводимых мер, а просто демонстрирует то, что "глубинно существовало и вырвалось наружу".
Захарова комментирует санкции против кошек и деревьев. Видео © Телеканал "Звезда"
Западные санкции против России, которые абсурдно касаются кошек и деревьев, являются не эффективным средством борьбы, а показателем концентрированной злобы. Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если они коснулись деревьев, собак и кошек, то что вы хотите? Мы имеем дело просто с какой-то концентрированной злобой. Здесь вопрос уже ни в логике, ни в эффективности того, что они вводят, а просто в демонстрации того, что, видимо, глубинно существовало и вырвалось наружу", — сказала она.
Напомним, что недавно кошкам из РФ запретили участвовать в международных выставках из-за ситуации на Украине. Также теперь ни одного такого питомца из РФ нельзя вывезти и зарегистрировать в родословной FIFe за пределами нашей страны. Кроме того, стало известно, что организаторы конкурса "Европейское дерево года" запретили Тургеневскому дубу участвовать в нём. Решение, пояснили организаторы, было принято в контексте "международных усилий по изоляции России".
Напомним, такие ограничения связаны с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой 24 февраля заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ