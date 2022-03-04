"Принимает всё близко к сердцу": В "Вашингтоне" рассказали о серьёзном давлении на Овечкина
Сам он стал ещё ближе к рекорду по числу заброшенных шайб за всё время выступлений в лиге.
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сталкивается с невероятным давлением, как и все хоккеисты из России. Об этом Fox News рассказал генеральный менеджер клуба Брайан Макклеллан.
"Всем российским игрокам в лиге тяжело. На них оказывается серьёзное давление, их призывают высказывать свои политические взгляды. Овечкин — хороший человек, он эмоциональный человек и принимает всё близко к сердцу. Я думаю, что на него оказывалось невероятное давление. Вы знаете, для нас важно, как мы его поддерживаем", — заявил Макклеллан.
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Ранее Александр Овечкин сумел отличиться в очередном матче "Вашингтона" и ещё сильнее приблизиться к рекорду по числу заброшенных шайб за историю выступлений в НХЛ.
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