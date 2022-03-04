Врач Сарана: Пандемия ковида — серьёзный и тяжёлый урок, давший колоссальный опыт

Неизвестно, что ждёт человечество в будущем, но сегодня мы готовы к новым вызовам. Пандемия коронавируса — это урок серьёзный, тяжёлый, но он дал колоссальный опыт. Таким мнением в интервью газете "Петербургский дневник" поделился первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Врач выразил надежду, что вскоре человечество попрощается с CoViD-19. Но даже если и нет, то на сегодняшний день технических возможностей и возможностей лекарственного обеспечения достаточно для встречи с новым вызовом, считает он.

"Если забегать вперёд, то есть неизвестность, что появится в будущем. Будет ли это новый вирус, бактерия или ещё что-то более злобное. Поэтому и строятся новые госпитали. Это урок серьёзный, тяжёлый, но он дал колоссальный опыт", — убеждён Сарана.

Врач вспоминает, что в первые дни появления коронавируса отношение к нему было как к сезонному заболеванию, которое "быстро придёт и быстро закончится". Сейчас же стало понятно, что мир встретился с "серьёзным врагом", исходя из количества заболевших, тяжести состояния и последствий заболевания.

"Кажется, что человек поправляется — и вдруг он погибает. Непрогнозируемый исход, непонятность течения: кто-то в возрасте, с тяжёлым анамнезом — и поправляется, а кто-то молодой, спортивный — и погибает", — объяснил врач.

По словам эксперта, именно ощущение неопределённости сопровождало врачей в первую волну и в начале второй. Со временем стало понятно, что это история двухгодичная, с достаточно большими потерями, несмотря на все прилагаемые усилия. Главным же уроком является то, что необходимо держаться вместе.

"Главный урок — мы поняли, что нам всё по зубам, и все вместе мы можем справиться. Надо много работать. <...> Да, на грани предельных физических нагрузок, но, как практика показывает, мы справимся. У нас есть долг, и медработники его выполняют", — сказал он.