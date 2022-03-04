Врач Сарана: Пандемия ковида — серьёзный и тяжёлый урок, давший колоссальный опыт
Специалист надеется, что вскоре человечество попрощается с вирусом. Но если нет, то текущих технических возможностей и возможностей лекарственного обеспечения достаточно для встречи с новым вызовом.
Неизвестно, что ждёт человечество в будущем, но сегодня мы готовы к новым вызовам. Пандемия коронавируса — это урок серьёзный, тяжёлый, но он дал колоссальный опыт. Таким мнением в интервью газете "Петербургский дневник" поделился первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Врач выразил надежду, что вскоре человечество попрощается с CoViD-19. Но даже если и нет, то на сегодняшний день технических возможностей и возможностей лекарственного обеспечения достаточно для встречи с новым вызовом, считает он.
"Если забегать вперёд, то есть неизвестность, что появится в будущем. Будет ли это новый вирус, бактерия или ещё что-то более злобное. Поэтому и строятся новые госпитали. Это урок серьёзный, тяжёлый, но он дал колоссальный опыт", — убеждён Сарана.
Врач вспоминает, что в первые дни появления коронавируса отношение к нему было как к сезонному заболеванию, которое "быстро придёт и быстро закончится". Сейчас же стало понятно, что мир встретился с "серьёзным врагом", исходя из количества заболевших, тяжести состояния и последствий заболевания.
"Кажется, что человек поправляется — и вдруг он погибает. Непрогнозируемый исход, непонятность течения: кто-то в возрасте, с тяжёлым анамнезом — и поправляется, а кто-то молодой, спортивный — и погибает", — объяснил врач.
По словам эксперта, именно ощущение неопределённости сопровождало врачей в первую волну и в начале второй. Со временем стало понятно, что это история двухгодичная, с достаточно большими потерями, несмотря на все прилагаемые усилия. Главным же уроком является то, что необходимо держаться вместе.
"Главный урок — мы поняли, что нам всё по зубам, и все вместе мы можем справиться. Надо много работать. <...> Да, на грани предельных физических нагрузок, но, как практика показывает, мы справимся. У нас есть долг, и медработники его выполняют", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что некоторые из предлагаемых программ по реабилитации после ковида есть не что иное, как мошеннические схемы. Эксперт Старченко отметил, что восстановительные процедуры не требуют немедленного ответа организма, поэтому их эффект не столь нагляден. А это влечёт за собой риск возникновения спекуляций на этой теме.
Обложка © Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"