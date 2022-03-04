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4 марта, 14:27

Работа продолжается: Сборная России проведёт сборы в Москве

В ближайшее время будет опубликовано расписание занятий и возможных товарищеских матчей.

Сборная России по футболу проведёт учебно-тренировочные сборы в Москве с 21 по 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"В связи с переносом матчей 22-го тура Российской премьер-лиги на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочные сборы в Москве с 21 по 27 марта", — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет опубликовано более подробное расписание занятий наших футболистов, а также возможных товарищеских матчей национальной команды.

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Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.

Обложка ©

Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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