Работа продолжается: Сборная России проведёт сборы в Москве

Сборная России по футболу проведёт учебно-тренировочные сборы в Москве с 21 по 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"В связи с переносом матчей 22-го тура Российской премьер-лиги на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочные сборы в Москве с 21 по 27 марта", — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет опубликовано более подробное расписание занятий наших футболистов, а также возможных товарищеских матчей национальной команды.