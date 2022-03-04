Подоляк: Третий этап переговоров РФ и Украины может состояться 5 или 6 марта

По его словам, делегации находятся в постоянном контакте. Он также подчеркнул, что лидер Незалежной не собирается идти на какие-либо уступки по территориальной целостности страны.

Третий раунд российско-украинских переговоров может состояться уже завтра или в воскресенье, 5 или 6 марта. Об этом журналистам сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Третий этап [переговоров] может быть завтра или послезавтра. Мы ожидаем, мы в постоянном контакте находимся. На прямой связи, когда будет понятно, что мы готовы, к примеру, идти дальше про остановку огня говорить, у нас есть опция, они (российская делегация. — Прим. Лайфа) готовы, мы едем", — сказал Подоляк на брифинге во Львове.

Он также подчеркнул, что президент Незалежной Владимир Зеленский не собирается идти на какие-либо уступки по территориальной целостности страны.