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Опубликовано 4 марта 2022, 14:33

Подоляк: Третий этап переговоров РФ и Украины может состояться 5 или 6 марта

По его словам, делегации находятся в постоянном контакте. Он также подчеркнул, что лидер Незалежной не собирается идти на какие-либо уступки по территориальной целостности страны.

Третий раунд российско-украинских переговоров может состояться уже завтра или в воскресенье, 5 или 6 марта. Об этом журналистам сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Третий этап [переговоров] может быть завтра или послезавтра. Мы ожидаем, мы в постоянном контакте находимся. На прямой связи, когда будет понятно, что мы готовы, к примеру, идти дальше про остановку огня говорить, у нас есть опция, они (российская делегация. — Прим. Лайфа) готовы, мы едем", — сказал Подоляк на брифинге во Львове.

Депутат Слуцкий — на вопрос Лайфа о переговорах с Киевом: С Украиной можно договориться
Депутат Слуцкий — на вопрос Лайфа о переговорах с Киевом: С Украиной можно договориться

Он также подчеркнул, что президент Незалежной Владимир Зеленский не собирается идти на какие-либо уступки по территориальной целостности страны.

Напомним, 3 марта состоялся второй раунд переговоров Киева и Москвы. Как сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сторонам удалось договориться о гумкоридорах и возможном прекращении огня. Ранее Подоляк сообщал, что третий раунд состоится в начале следующей недели.

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Обложка © ТАСС / Посольство РФ в Белоруссии

Наталья Исакова
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