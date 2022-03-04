Диетолог Когай скептически отнеслась к идее устрашающих маркировок вредности на продуктах

Маркировки вредных продуктов не стоит сопровождать пугающими картинками, как это делается с табачной продукцией. Такое мнение выразила диетолог Марина Когай в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"По поводу угрожающих картинок и слоганов я испытываю некоторый скептицизм. Наша психика вытесняет угрозы. Мы можем получить обратную реакцию", — заявила Когай.

Специалист добавила, что маркировки "вредности" должны быть на продуктах, они позволят покупателям осознанно относиться к выбору еды. Диетолог поддержала идею введения "светофора" для товаров, который будет указывать, какой вред здоровью он может нанести.