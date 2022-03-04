Диетолог Когай скептически отнеслась к идее устрашающих маркировок вредности на продуктах
Эксперт считает, что предупредительные знаки нужны, так как они полезны для потребителя. Однако не нужно, чтобы они ужасали покупателей.
Маркировки вредных продуктов не стоит сопровождать пугающими картинками, как это делается с табачной продукцией. Такое мнение выразила диетолог Марина Когай в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"По поводу угрожающих картинок и слоганов я испытываю некоторый скептицизм. Наша психика вытесняет угрозы. Мы можем получить обратную реакцию", — заявила Когай.
Специалист добавила, что маркировки "вредности" должны быть на продуктах, они позволят покупателям осознанно относиться к выбору еды. Диетолог поддержала идею введения "светофора" для товаров, который будет указывать, какой вред здоровью он может нанести.
Ранее Лайф писал, что диетолог Соломатина рассказала о полезных сортах муки для блинов. По словам специалиста, к ним относится гречневая и льняная. Однако эксперт рекомендует смешивать разные виды.
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