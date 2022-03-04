Омбудсмен ДНР: За время конфликта в Донбассе суммарно погибло более пяти тысяч человек
В период с 25 февраля в ДНР из-за боевых действий жертвами стали 77 военнослужащих республики и 14 гражданских.
С 2014 года в Донбассе погибло 5150 жителей республики, из них 91 ребёнок. Такие данные привёл аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР в телеграм-канале.
Отмечается, что в период с 25 февраля в ДНР из-за боевых действий погибло 77 военнослужащих республики и 14 мирных жителей. За аналогичный период в республике пострадавшими стали 406 солдат и 73 гражданских.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни ситуация на Украине ухудшится. Он предполагает, что в скором времени в Незалежной будет больше жертв и пострадавших.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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