Омбудсмен ДНР: За время конфликта в Донбассе суммарно погибло более пяти тысяч человек

В период с 25 февраля в ДНР из-за боевых действий жертвами стали 77 военнослужащих республики и 14 гражданских.

С 2014 года в Донбассе погибло 5150 жителей республики, из них 91 ребёнок. Такие данные привёл аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР в телеграм-канале.

Отмечается, что в период с 25 февраля в ДНР из-за боевых действий погибло 77 военнослужащих республики и 14 мирных жителей. За аналогичный период в республике пострадавшими стали 406 солдат и 73 гражданских.