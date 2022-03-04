ФСБ: В Крыму обнаружены схроны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой

Вблизи населённых пунктов Симферопольского и Ленинского районов Крыма обнаружены схроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Тайники находились вблизи населённых пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором", — сказано в записи.

Отмечается, что эксперты-взрывотехники изъяли две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек. Также в тайнике находилась металлическая труба, заваренная стальной пластиной, с зарядом из тротиловых шашек общим весом 8,5 килограмма. Всего же в тайниках лежало 20 кг оружия и боеприпасов.

"В схронах также находилось восемь штатных электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковая мина общим весом 9,6 кг", — уточнили в ведомстве.

Следственный отдел возбудил уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств". Сейчас правоохранители ищут причастных к организации схронов.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, задержано шесть сторонников "Правого сектора"*, планировавших устроить взрыв в одном из православных храмов.