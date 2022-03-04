Советник офиса Зеленского: Позиции РФ и Украины жёсткие, но переговоры будут продолжаться

Михаил Подоляк отметил, что Киев не пойдёт на уступки, способные преуменьшить борьбу страны за целостность территории. Также стало известно, что стороны решили проводить переговоры в закрытом режиме.

Позиции России и Украины жёсткие, поэтому переговоры будут проходить тяжело. Однако они всё равно будут продолжаться, заявил журналистам советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

"Позиция Российской Федерации жёсткая. <…> Но позиция Верховного главнокомандующего Украины и Украины в целом тоже жёсткая, поэтому переговоры будут идти тяжко, но они будут идти", — сказал он.

Украине чётко понятна позиция РФ, что обуславливает комфортную работу. Однако президент Незалежной Владимир Зеленский на уступки, способные преуменьшить борьбу страны за территориальную целостность, не пойдёт. По словам советника офиса главы государства, на переговорах украинская позиция усиливается поддержкой Запада. При этом осложняют ситуацию для России санкции.

"Понятно, что они (российская сторона. — Прим. Лайфа) хотят выйти на какие-нибудь решения, но эти решения должны быть и в интересах Украины", — добавил Подоляк.

На брифинге также выступил другой член делегации Украины, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что Киев и Москва договорились вести переговоры в закрытом режиме. Это даст возможность сторонам "хоть как-то договориться".

Ранее в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели.