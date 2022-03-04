Советник офиса Зеленского: Позиции РФ и Украины жёсткие, но переговоры будут продолжаться
Михаил Подоляк отметил, что Киев не пойдёт на уступки, способные преуменьшить борьбу страны за целостность территории. Также стало известно, что стороны решили проводить переговоры в закрытом режиме.
Позиции России и Украины жёсткие, поэтому переговоры будут проходить тяжело. Однако они всё равно будут продолжаться, заявил журналистам советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.
"Позиция Российской Федерации жёсткая. <…> Но позиция Верховного главнокомандующего Украины и Украины в целом тоже жёсткая, поэтому переговоры будут идти тяжко, но они будут идти", — сказал он.
Украине чётко понятна позиция РФ, что обуславливает комфортную работу. Однако президент Незалежной Владимир Зеленский на уступки, способные преуменьшить борьбу страны за территориальную целостность, не пойдёт. По словам советника офиса главы государства, на переговорах украинская позиция усиливается поддержкой Запада. При этом осложняют ситуацию для России санкции.
"Понятно, что они (российская сторона. — Прим. Лайфа) хотят выйти на какие-нибудь решения, но эти решения должны быть и в интересах Украины", — добавил Подоляк.
На брифинге также выступил другой член делегации Украины, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что Киев и Москва договорились вести переговоры в закрытом режиме. Это даст возможность сторонам "хоть как-то договориться".
Ранее в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / Максим Гучек / БелТА