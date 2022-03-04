Подоляк отказался говорить о местонахождении Зеленского
Также советник руководителя офиса лидера Незалежной не стал опровергать или подтверждать информацию о предотвращениях покушений на украинского президента.
Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official
Вопрос о местонахождении президента Украины Владимира Зеленского будет оставаться без ответа для его безопасности. Об этом заявил советник руководителя офиса лидера Незалежной Михаил Подоляк.
"Для безопасности президента мы не будем распространять информацию, где он сейчас", — сказал он журналистам.
Сам Подоляк также не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию о местонахождении украинского лидера. Кроме того, он не прокомментировал информацию о предотвращениях покушений на Зеленского.
А ранее нарколог Василий Шуров допустил, что Зеленский мог быть пьян во время общения с иностранными СМИ 3 марта. Эксперт рекомендовал обратить внимание на глазную и лицевую мимику украинского лидера, на то, что он не может сконцентрироваться на сути задаваемого вопроса, употребляет "сленг обиженного мальчика".