Подоляк отказался говорить о местонахождении Зеленского

Вопрос о местонахождении президента Украины Владимира Зеленского будет оставаться без ответа для его безопасности. Об этом заявил советник руководителя офиса лидера Незалежной Михаил Подоляк.

"Для безопасности президента мы не будем распространять информацию, где он сейчас", — сказал он журналистам.

Сам Подоляк также не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию о местонахождении украинского лидера. Кроме того, он не прокомментировал информацию о предотвращениях покушений на Зеленского.