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Опубликовано 4 марта 2022, 16:01

Путин напомнил Шольцу, какие требования должна выполнить Украина

Российский лидер выразил надежду, что в ходе предстоящего третьего раунда переговоров представители Киева займут "разумную и конструктивную позицию".

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заверил, что Москва открыта к диалогу с украинской стороной, как и со всеми, кто хочет мира на Украине, но при условии выполнения всех российских требований. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. О каких требованиях идёт речь, российский лидер подробно проинформировал немецкую сторону.

"Речь идёт о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, а также о денацификации украинского государства, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей", — перечислил президент России в беседе с немецким канцлером.

Путин также выразил надежду, что в ходе предстоящего третьего раунда переговоров представители Киева займут "разумную и конструктивную позицию".

Подоляк: Третий этап переговоров РФ и Украины может состояться 5 или 6 марта
Подоляк: Третий этап переговоров РФ и Украины может состояться 5 или 6 марта

Напомним, 3 марта состоялся второй раунд переговоров Киева и Москвы. Как сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сторонам удалось договориться о гумкоридорах и возможном прекращении огня. Ранее Подоляк сообщал, что третий раунд состоится в начале следующей недели.

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Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Алексей Берковиц
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