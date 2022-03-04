Путин напомнил Шольцу, какие требования должна выполнить Украина

Российский лидер выразил надежду, что в ходе предстоящего третьего раунда переговоров представители Киева займут "разумную и конструктивную позицию".

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заверил, что Москва открыта к диалогу с украинской стороной, как и со всеми, кто хочет мира на Украине, но при условии выполнения всех российских требований. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. О каких требованиях идёт речь, российский лидер подробно проинформировал немецкую сторону.

"Речь идёт о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, а также о денацификации украинского государства, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей", — перечислил президент России в беседе с немецким канцлером.

Путин также выразил надежду, что в ходе предстоящего третьего раунда переговоров представители Киева займут "разумную и конструктивную позицию".