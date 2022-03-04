Бывшего главного нефролога Петербурга, обвиняемого в убийстве жены, отпустили на свободу

Бывшего главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, который обвинялся в убийстве жены в 2010 году, выпустили из СИЗО. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы в телеграм-канале.

Отмечается, что во время заседания прокурор изменил юридическую квалификацию действий фигуранта уголовного дела со статьи "Убийство" на "Причинение смерти по неосторожности".

"После изменения квалификации стороной обвинения стороной защиты было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности. Никто не возражал. Суд уголовное дело прекратил. Земченков выпущен из-под стражи в зале суда немедленно", — говорится в сообщении.

По окончательной версии следствия, 23 февраля 2010 года Земченков поссорился с супругой, в частности, из-за его измен. Во время конфликта врач толкнул жену на стоящий стул, та ударилась головой о пол, после чего скончалась. Напомним, изначально следователи полагали, что Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести.

