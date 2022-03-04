Арестован обвиняемый в убийстве и сожжении семейной пары на юго-западе Москвы

32-летний мужчина, обвиняемый в убийстве и сожжении двух людей на юго-западе Москвы, арестован до 2 мая 2022 года. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры столицы.

"Суд с учётом позиции Прокуратуры Юго-Западного административного округа г. Москвы избрал в отношении 32-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 мая 2022 года. Мужчине предъявлено обвинение по п. "a" ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь на 24 февраля в квартире на улице Брусилова злоумышленник употреблял алкоголь с соседями: мужчиной 1960 года рождения и его супругой 1962 года рождения. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый смертельно ранил ножом женщину. Её муж попытался выбежать из квартиры, однако преступник догнал и убил его.

"Сожительница обвиняемого помогла ему избавиться от тел и скрыть совершённое преступление. Ей предъявлено обвинение по статье 316 УК РФ (укрывательство преступления)", — отметили в ведомстве. Расследование уголовного дела находится на контроле московской прокуратуры.

Отмечается, что злоумышленников задержали 2 марта на Павелецком вокзале. Расследование уголовного дела находится на контроле московской прокуратуры. Лайф писал, что останки мужчины и женщины с ожогами были найдены в парке.