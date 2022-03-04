Политолог Линдигрин — о мерах по поддержке экономики РФ: Запросы бизнеса были услышаны

По мнению эксперта, соцвыплаты должны не только сохраняться, но и индексироваться в повышенном размере. А в сфере трудовых отношений и занятости необходимо наладить отдельный мониторинг.

Государственная дума приняла первый пакет законопроектов, направленных на поддержание российской экономики. В беседе с Лайфом исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин выразила надежду, что в дальнейшем он будет дополняться и перерастёт в целый комплекс, учитывающий интересы различных отраслей экономики.

"Если говорить о сегодняшних мерах, то, безусловно, мы видим направленность на поддержку бизнеса и малого и среднего предпринимательства: "кредитные каникулы", налоговые отсрочки, освобождение от плановых проверок, продление льготного кредитования. Запросы бизнеса были услышаны, и максимально быстрая реакция на них продемонстрирована", — рассказала она.

По словам политолога, принятые меры должны помочь предприятиям пережить активную фазу санкционной турбулентности. Причём это не зависит от того, успели ли они уже ощутить на себе тяжесть санкций или нет, "работают они в аграрном секторе или в IT".

"Особую актуальность, кстати, приобретает программа "амнистии капитала". Ведь одной из основных задач является приток инвестиций в российскую экономику, возвращение крупного бизнеса на территорию РФ и, как следствие, создание рабочих мест", — добавила Линдигрин.

То, что правительство обратило внимание на социальный блок, логично, потому что санкции отрезают жителей РФ от множества товаров. Политолог также подчеркнула, что социальные выплаты должны не только сохраняться, но и индексироваться в повышенном размере. А в сфере трудовых отношений и занятости необходимо наладить отдельный мониторинг и меры реагирования.

По её словам, сейчас сложно предсказать, каким образом получится пройти фазу обновления привычной экономической модели РФ. Однако для этого государство прилагает все усилия.

Ранее Совфед поддержал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ, в частности, содержит положения, связанные с регулированием вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Также планируется индексация пенсий.