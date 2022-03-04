Глава МИД Турции заверил, что страна не будет закрывать воздушное пространство для России

Как отметил Мевлют Чавушоглу, этот шаг не выгоден республике как со стратегической, так и с гуманитарной точек зрения. Ранее он подчеркнул, что Анкара не будет выбирать между Москвой или Киевом.

Турция не будет закрывать своё воздушное пространство для российских самолётов. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"Анкара не будет закрывать воздушное пространство для России. Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения", — приводит агентство Anadolu слова главы турецкого МИД.

Ранее Чавушоглу опроверг давление на Анкару для присоединения к санкциям против России. Министр заявил, что Турция занимает принципиальную позицию и не обязана вставать на чью-либо сторону. По его словам, Анкара имеет хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.