Столтенберг подтвердил отказ НАТО вводить бесполётную зону над Украиной

Ранее на этом очень сильно настаивало руководство Незалежной. Однако генсек подтвердил, что альянс продолжит оказывать поддержку Киеву, в том числе и поставками вооружения.

Страны НАТО согласились, что им не следует вводить бесполётную зону над Украиной. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран военного блока.

"НАТО не согласилось на бесполётную зону над Украиной, на чём настаивало украинское руководство", — передаёт слова Столтенберга журналистка Newsy в своём Twitter.

При этом генсек подтвердил, что альянс продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе и поставками вооружения.