Столтенберг подтвердил отказ НАТО вводить бесполётную зону над Украиной
Ранее на этом очень сильно настаивало руководство Незалежной. Однако генсек подтвердил, что альянс продолжит оказывать поддержку Киеву, в том числе и поставками вооружения.
Страны НАТО согласились, что им не следует вводить бесполётную зону над Украиной. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран военного блока.
"НАТО не согласилось на бесполётную зону над Украиной, на чём настаивало украинское руководство", — передаёт слова Столтенберга журналистка Newsy в своём Twitter.
При этом генсек подтвердил, что альянс продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе и поставками вооружения.
А ранее в ООН отреагировали на призывы Украины ввести в страну миротворцев. Кроме того, Киев попросил создать бесполётную зону и открыть "зелёные" коридоры для эвакуации и обеспечения гуманитарной помощи мирным жителям.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Йенс Столтенберг. Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization