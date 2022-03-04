МО РФ: Отступающие в Донбассе националисты наносят ущерб важным объектам жизнеобеспечения

"Хочу подчеркнуть, что отступающие в Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения. Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий — создание в Донбассе гуманитарной катастрофы", — сказал Конашенков на брифинге.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты удерживают в заложниках свыше 7,5 тысячи иностранцев . По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, среди тех, кому не дают эвакуироваться в безопасное место, есть граждане Индии, Вьетнама, Иордании, Египта, Китая и Ганы.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.