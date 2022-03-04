В Минобороны рассказали об освобождении новых населённых пунктов в рамках "Операции Z"
Как заметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, подразделения российских вооружённых сил действуют смежными флангами с частями Донецкой Народной Республики.
Российские военные продолжают освобождать новые населённые пункты в рамках "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения российских вооружённых сил продолжают наступление на широком фронте. Действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой Народной Республики, взяты под контроль населённые пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки", — сказал он в ходе брифинга.
А ранее в Минобороны РФ сообщили, что националисты в Харькове готовят провокацию с участием журналистов. Её цель — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору города, снять на камеры и передать западным репортёрам.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © VK / "ДНР Онлайн"