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4 марта, 15:10

В Минобороны рассказали об освобождении новых населённых пунктов в рамках "Операции Z"

Как заметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, подразделения российских вооружённых сил действуют смежными флангами с частями Донецкой Народной Республики.

Российские военные продолжают освобождать новые населённые пункты в рамках "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения российских вооружённых сил продолжают наступление на широком фронте. Действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой Народной Республики, взяты под контроль населённые пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки", — сказал он в ходе брифинга.

Минобороны: Киев почти утратил способность управлять администрациями областей и районов

Минобороны: Киев почти утратил способность управлять администрациями областей и районов

А ранее в Минобороны РФ сообщили, что националисты в Харькове готовят провокацию с участием журналистов. Её цель — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору города, снять на камеры и передать западным репортёрам.

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка ©

Обложка © VK / "ДНР Онлайн"

Артур Лапсаков

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