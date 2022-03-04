НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 15:06

Российским гонщикам запретили выступать на турнирах в Германии

Ранее стало известно, что пилотов из России пообещали допустить до соревнований только при отказе от слова "русский".

Немецкая федерация автоспорта (DMSB) запретила российским и белорусским гонщикам, а также командам, выступающим под лицензиями этих стран, участвовать в соревнованиях на территории Германии. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме того, немецким пилотам запретили выступать на соревнованиях, проводящихся на территории России и Белоруссии.

Накануне аналогичное решение приняли в Великобритании. Национальная ассоциация автоспорта отказалась признавать лицензии гонщиков из России и Белоруссии.

"Дискриминация зашкаливает": Как в США и Канаде травят русских звёзд мирового хоккея из-за ситуации на Украине

"Дискриминация зашкаливает": Как в США и Канаде травят русских звёзд мирового хоккея из-за ситуации на Украине

Ранее Лайф сообщал, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. В частности, им запретили произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия".

Обложка ©

Обложка © Shutterstock

Роман Фейгин
  • Новости
  • Автоспорт
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1