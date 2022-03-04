Российским гонщикам запретили выступать на турнирах в Германии

Немецкая федерация автоспорта (DMSB) запретила российским и белорусским гонщикам, а также командам, выступающим под лицензиями этих стран, участвовать в соревнованиях на территории Германии. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме того, немецким пилотам запретили выступать на соревнованиях, проводящихся на территории России и Белоруссии.

Накануне аналогичное решение приняли в Великобритании. Национальная ассоциация автоспорта отказалась признавать лицензии гонщиков из России и Белоруссии.