Российским гонщикам запретили выступать на турнирах в Германии
Ранее стало известно, что пилотов из России пообещали допустить до соревнований только при отказе от слова "русский".
Немецкая федерация автоспорта (DMSB) запретила российским и белорусским гонщикам, а также командам, выступающим под лицензиями этих стран, участвовать в соревнованиях на территории Германии. Об этом сообщается на сайте организации.
Кроме того, немецким пилотам запретили выступать на соревнованиях, проводящихся на территории России и Белоруссии.
Накануне аналогичное решение приняли в Великобритании. Национальная ассоциация автоспорта отказалась признавать лицензии гонщиков из России и Белоруссии.
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Ранее Лайф сообщал, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. В частности, им запретили произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия".
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