Глава МИД Испании: Кулеба записал обращение для министров иностранных дел НАТО из бункера

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог присутствовать на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе даже в формате видеоконференции и заранее записал своё видеообращение из бункера. Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"К сожалению, условия, в которых он [Дмитрий Кулеба] сейчас, не позволили ему связаться напрямую, это было заранее записанное послание — из бункера. И меня, как его коллегу, это впечатлило <...> что он оказался взаперти в бункере, опасаясь за свою жизнь и своих близких", — рассказал он в эфире телеканала 24 Horas после заседания глав министерств в Брюсселе.

Альбарес добавил, что, судя по событиям последней недели, конфликт на Украине может затянуться и будет иметь "долгосрочные последствия". По его словам, в ближайшие дни можно будет наблюдать "абсолютно ненужные и неоправданные жертвы среди беззащитных людей".

"Мы в состоянии полномасштабной войны в границах Украины — количество солдат, самолётов, танков, которые используют против мирной страны", — заявил испанский министр.

По его словам, Украина "не представляет собой никакой угрозы для России, для её территориальной целостности, для её суверенитета, её безопасности". Поэтому "не остаётся сомнений, что цель РФ — подчинить Украину", заключил Альбарес.

Ранее Лайф писал, что Испания направит Украине партию оружия и патронов. Как сообщила глава Минобороны Маргарита Роблес, более тысячи гранатомётов и пулемётов доставят в приграничный район Польши.