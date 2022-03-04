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4 марта, 15:06

Глава МИД Испании: Кулеба записал обращение для министров иностранных дел НАТО из бункера

Как отметил руководитель ведомства, решение украинского коллеги записать видео, находясь взаперти, "опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких", произвело на него впечатление.

<p>Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dmytro_Kuleba_1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Wikipedia

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог присутствовать на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе даже в формате видеоконференции и заранее записал своё видеообращение из бункера. Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"К сожалению, условия, в которых он [Дмитрий Кулеба] сейчас, не позволили ему связаться напрямую, это было заранее записанное послание — из бункера. И меня, как его коллегу, это впечатлило <...> что он оказался взаперти в бункере, опасаясь за свою жизнь и своих близких", — рассказал он в эфире телеканала 24 Horas после заседания глав министерств в Брюсселе.

Альбарес добавил, что, судя по событиям последней недели, конфликт на Украине может затянуться и будет иметь "долгосрочные последствия". По его словам, в ближайшие дни можно будет наблюдать "абсолютно ненужные и неоправданные жертвы среди беззащитных людей".

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"Мы в состоянии полномасштабной войны в границах Украины — количество солдат, самолётов, танков, которые используют против мирной страны", — заявил испанский министр.

По его словам, Украина "не представляет собой никакой угрозы для России, для её территориальной целостности, для её суверенитета, её безопасности". Поэтому "не остаётся сомнений, что цель РФ — подчинить Украину", заключил Альбарес.

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Ранее Лайф писал, что Испания направит Украине партию оружия и патронов. Как сообщила глава Минобороны Маргарита Роблес, более тысячи гранатомётов и пулемётов доставят в приграничный район Польши.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ирина Мусина

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