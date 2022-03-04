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Опубликовано 4 марта 2022, 14:59

Совбез ООН проведёт внеплановое заседание в связи с ЧП рядом с Запорожской АЭС

Как отметили во всемирной организации, дискуссия состоится уже сегодня вечером. К слову, ранее украинский лидер Зеленский потребовал усилить санкции против РФ из-за произошедшего инцидента.

Делегации Великобритании и других западных стран инициировали в пятницу, 4 марта, проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом в районе Запорожской АЭС.

Как отметили во всемирной организации, мероприятие назначено на 11:30 (19:30 мск). Остальные подробности не приводятся.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал партнёров усилить санкции против РФ из-за ситуации с Запорожской АЭС. Такое заявление президент сделал в своём видеообращении.

Напомним, ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Эксперт "Росатома" Валерий Меньшиков объяснил Лайфу, может ли пожар угрожать безопасности атомной станции.

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Фото © Wikipedia

Наталья Демьянова
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