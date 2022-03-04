Совбез ООН проведёт внеплановое заседание в связи с ЧП рядом с Запорожской АЭС

Как отметили во всемирной организации, дискуссия состоится уже сегодня вечером. К слову, ранее украинский лидер Зеленский потребовал усилить санкции против РФ из-за произошедшего инцидента.

Делегации Великобритании и других западных стран инициировали в пятницу, 4 марта, проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом в районе Запорожской АЭС.

Как отметили во всемирной организации, мероприятие назначено на 11:30 (19:30 мск). Остальные подробности не приводятся.