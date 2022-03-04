Подоляк: К концу дня Украина, Россия и МКК могут решить вопросы гуманитарных коридоров

Сейчас делегаты обсуждают, как логистически можно эвакуировать людей, а также завезти для них продукты питания и медикаменты.

Представители Украины, России и Международного Красного Креста могут решить вопросы гуманитарных коридоров до конца дня. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"У нас создана сейчас условная рабочая группа, куда входят представители Украины, они как раз сегодня до часу дня настраивали логистику, представители России — в первую очередь армия российская — и мы искали посредника — это Международный Красный Крест. Они сейчас обсуждают, как логистически можем заходить и эвакуировать людей, завозить туда продукты питания, медикаменты", — сказал он на брифинге во Львове, добавив, что сегодня также будет "понимание по Мариуполю".