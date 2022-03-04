Подоляк: К концу дня Украина, Россия и МКК могут решить вопросы гуманитарных коридоров
Сейчас делегаты обсуждают, как логистически можно эвакуировать людей, а также завезти для них продукты питания и медикаменты.
Представители Украины, России и Международного Красного Креста могут решить вопросы гуманитарных коридоров до конца дня. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"У нас создана сейчас условная рабочая группа, куда входят представители Украины, они как раз сегодня до часу дня настраивали логистику, представители России — в первую очередь армия российская — и мы искали посредника — это Международный Красный Крест. Они сейчас обсуждают, как логистически можем заходить и эвакуировать людей, завозить туда продукты питания, медикаменты", — сказал он на брифинге во Львове, добавив, что сегодня также будет "понимание по Мариуполю".
Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Подоляк заявил о том, что третий этап переговоров РФ и Украины может состояться 5 или 6 марта. По его словам, делегации находятся в постоянном контакте. Он также подчеркнул, что лидер Незалежной не собирается идти на какие-либо уступки по территориальной целостности страны.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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