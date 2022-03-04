Подоляк: К концу дня Украина, Россия и МКК могут решить вопросы гуманитарных коридоров

"У нас создана сейчас условная рабочая группа, куда входят представители Украины, они как раз сегодня до часу дня настраивали логистику, представители России — в первую очередь армия российская — и мы искали посредника — это Международный Красный Крест. Они сейчас обсуждают, как логистически можем заходить и эвакуировать людей, завозить туда продукты питания, медикаменты", — сказал он на брифинге во Львове, добавив, что сегодня также будет "понимание по Мариуполю".