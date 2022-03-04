Стоимость газа в Европе превысила $2390 и обновила исторический максимум

Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув отметки в более чем $2390 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2391 за одну тысячу кубических метров, или 212 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч). В целом ценник на голубое топливо с начала торгов вырос уже более чем на 31%.