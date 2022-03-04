Политолог Силаев: Запад пытался сохранить однополярную систему, чтобы решать, кому жить

Что же касается нынешней ситуации в Донбассе, то украинцы пытаются возложить все жертвы на РФ, не признавая ответственности за войну и нарушения прав человека, отметил дипломат.

Западные страны, Россия и Украина находятся в точке перелома большинства тенденций, которые складывались десятилетиями. Участник минских переговоров дипломат, директор Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований МГИМО Николай Силаев в интервью RT добавил, что речь идёт о попытках Запада сохранить однополярную международную систему, чтобы решать, кому жить.

"Мы находимся в точке перелома многих тенденций, сложившихся за десятилетия. Я имею в виду расширение зоны влияния Запада на восток, попытку сохранения однополярной международной системы", — сказал он.

Силаев уточнил, что однополярная система подразумевает такой устрой, когда одно государство и его политическая элита решает, "кому жить, а кому умереть". Она проявлялась на Украине тем, что политическое противостояние в стране всегда строилось по принципу "за Европу или за Россию", но Майдан означал победу националистов, поэтому многие украинцы с востока страны отреагировали на него отрицательно. Но для тех, кто пришёл к власти в Незалежной, такая реакция Юго-Востока "стала вопросом принципа".

"Не вопросом "мы хотим сохранить страну, давайте договариваться", а вопросом "кто здесь главный?". Киев хотел, чтобы юго-запад страны прогнулся. И поэтому так скор был массированный военный ответ Донбассу", — объяснил Силаев.

Что же касается украинско-российских переговоров, которые состоялись 3 марта, то политолог считает, что "возможности дипломатии к вечеру четверга были исчерпаны". Тем самым он хотел донести, что президент РФ Владимир Путин поступает "очень жёстко", поскольку имеет для этого "очень серьёзные основания". Силаев добавил, что многие люди выступают с антивоенными лозунгами, рассуждая о личной ответственности, но не связаны с переговорами и Донбассом.

Он отметил, что восемь лет на территории ЛНР и ДНР проходили интенсивные военные действия в плотной застройке, в которой проживает большое количество людей. Из-за приказов украинских властей страдало гражданское население.

"Но давайте будем честны: гражданское население в Донбассе страдало и от ударов ополчения. Однако цинизм украинских политиков заключается в том, что они все жертвы возлагают только на Россию. Своей ответственности за войну в Донбассе они не признают, равно как не признают нарушения прав человека", — заявил Силаев.