Yamaha временно остановит поставки музыкальных инструментов и оборудования в РФ
Помимо этого компания объявила об эвакуации трёх проживающих в России японских сотрудников с семьями "ради обеспечения безопасности".
Японская транснациональная компания Yamaha объявила об остановке поставок музыкальных инструментов и оборудования в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Помимо этого компания объявила об эвакуации трёх проживающих в России японских сотрудников с семьями "ради обеспечения безопасности".
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом сообщила международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.
Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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