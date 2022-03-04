Житель Донецкой области — об "Операции Z": Освобождают нас от этого ига

Людей из посёлка Николаевка в Волновахском районе временно разместили в одном из бомбоубежищ. Вместе с ними там сейчас также находятся жители административного центра района.

Жители села Николаевка в Донецкой области поблагодарили Правительство ДНР и лично президента России за гуманитарную помощь. Видео © Telegram / SHOT

Власти ДНР в пятницу организовали эвакуацию жителей посёлка Николаевка в Волновахском районе Донецкой области. В нескольких километрах от населённого пункта сейчас идут тяжёлые бои, сообщает телеграм-канал SHOT. Жителей, которые решили остаться дома, обеспечили гуманитарной помощью.

"Освобождали нас, освобождали от этого ига позорного. Как только [президент РФ Владимир] Путин дал добро... Это же счастье. Спасибо, Владимир Владимирович, спасибо! Так долго ждали", — сказал житель ДНР, отвечая на вопрос, что происходило в посёлке последние несколько дней.

Как уточняет SHOT, эвакуированных из посёлка людей временно разместили в одном из бомбоубежищ. Вместе с ними там сейчас также находятся жители города Волновахи.

"Встретили хорошо, помогли лекарствами, и еда есть — есть всё", — добавила одна из эвакуированных жительниц.