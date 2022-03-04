Украинские войска обстреляли Горловку и Докучаевск
Сообщается, что всего было выпущено девять мин калибром 120 миллиметров. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.
Вооружённые силы Украины обстреляли населённые пункты Горловка и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, выстрелив в общей сумме 9 мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 17:10 — населённый пункт Зайцево (северное) — населённый пункт Горловка (посёлок шахты Изотова): выпущено три мины калибром 120 мм; 17:40 — населённый пункт Новотроицкое — населённый пункт Докучаевск: выпущено 6 мин калибром 120 мм", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказал, что украинские силовики за минувшие сутки обстреляли четыре населённых пункта ЛНР. Ранения различной степени тяжести получили два 15-летних подростка. Они попали под огонь на автодороге Голубовское — Кировск.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / Таисия Воронцова