Всемирная федерация кёрлинга отстранила россиян до конца сезона

Российских спортсменов МОК в начале недели рекомендовал не допускать к международным соревнованиям.

Всемирная федерация кёрлинга (World Curling) отстранила сборные России и Федерацию кёрлинга страны от соревнований до конца нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте организации.

В устав World Curling был включён новый пункт о возможности отстранения национальной команды или ассоциации в том случае, если её присутствие нанесёт вред мероприятию или поставит под угрозу безопасность участников.