Всемирная федерация кёрлинга отстранила россиян до конца сезона
Российских спортсменов МОК в начале недели рекомендовал не допускать к международным соревнованиям.
Всемирная федерация кёрлинга (World Curling) отстранила сборные России и Федерацию кёрлинга страны от соревнований до конца нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте организации.
В устав World Curling был включён новый пункт о возможности отстранения национальной команды или ассоциации в том случае, если её присутствие нанесёт вред мероприятию или поставит под угрозу безопасность участников.
Таким образом, российские кёрлингисты пропустят женский и мужской чемпионаты мира. Эти турниры пройдут в марте в Канаде и в апреле в США соответственно.
Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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