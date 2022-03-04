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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 15:59

Путин подробно разъяснил Шольцу цели спецоперации РФ, которые "непременно будут реализованы"

Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе германской стороны.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Беседа прошла по инициативе германской стороны, стороны обсудили ситуацию на Украине.

В частности, Путин изложил Шольцу российские "принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса", подробно разъяснил её цели и задачи, которые "непременно будут реализованы".

Накануне президент РФ заявил то же самое французскому лидеру Эмманюэлю Макрону — задачи российской военной спецоперации будут в любом случае выполнены, а затягивание переговоров приведёт лишь к тому, что в переговорной позиции Москвы появятся дополнительные требования к Киеву.

В Минобороны рассказали об освобождении новых населённых пунктов в рамках "Операции Z"
В Минобороны рассказали об освобождении новых населённых пунктов в рамках "Операции Z"

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © ТАСС / Евгений Биятов / POOL, Michael Kappeler / dpa

Александра Вишнякова
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