Путин подробно разъяснил Шольцу цели спецоперации РФ, которые "непременно будут реализованы"
Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе германской стороны.
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Беседа прошла по инициативе германской стороны, стороны обсудили ситуацию на Украине.
В частности, Путин изложил Шольцу российские "принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса", подробно разъяснил её цели и задачи, которые "непременно будут реализованы".
Накануне президент РФ заявил то же самое французскому лидеру Эмманюэлю Макрону — задачи российской военной спецоперации будут в любом случае выполнены, а затягивание переговоров приведёт лишь к тому, что в переговорной позиции Москвы появятся дополнительные требования к Киеву.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / Евгений Биятов / POOL, Michael Kappeler / dpa