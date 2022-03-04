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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 15:55

В Киеве не считают угрозу "вторжения" из Белоруссии реальной

Украинские власти отметили, что сегодня Минск не признаёт готовность принять участие в боевых действиях на стороне РФ.

Официальный Киев не располагает информацией о "вторжении" Белоруссии и её возможном участии в боевых действиях. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге, который транслировала "Рада".

"На сегодня Белоруссия не признаёт, и у нас нет информации, что она готова принимать участие в боевых действиях на стороне РФ. На данный момент угрозы с белорусской стороны прямого вторжения нет", — сказал он.

Лукашенко в разговоре с Путиным поддержал действия России на Украине
Лукашенко в разговоре с Путиным поддержал действия России на Украине

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "Операцию Z" вынужденной мерой России. Он напомнил, что украинские войска в последние месяцы усилили бомбардировки ДНР и ЛНР, которые и обратились за помощью к Москве.

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agency

Григорий Воронцов
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