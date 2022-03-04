В Киеве не считают угрозу "вторжения" из Белоруссии реальной

Украинские власти отметили, что сегодня Минск не признаёт готовность принять участие в боевых действиях на стороне РФ.

Официальный Киев не располагает информацией о "вторжении" Белоруссии и её возможном участии в боевых действиях. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге, который транслировала "Рада".

"На сегодня Белоруссия не признаёт, и у нас нет информации, что она готова принимать участие в боевых действиях на стороне РФ. На данный момент угрозы с белорусской стороны прямого вторжения нет", — сказал он.

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "Операцию Z" вынужденной мерой России. Он напомнил, что украинские войска в последние месяцы усилили бомбардировки ДНР и ЛНР, которые и обратились за помощью к Москве.