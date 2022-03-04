"Посмотрим, вызывать или нет": Карпин заявил о желании Дзюбы вернуться в сборную России
Ранее после первого с Евро-2020 вызова в сборную нападающий заявил, что пока не набрал форму.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба сообщил о готовности вернуться в национальную команду. Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".
"Встречался с футболистами "Зенита", которые были в сборной. Артём тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: "Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим, вызывать или нет", — сказал Карпин.
С 21 по 27 марта сборная России проведёт учебно-тренировочные сборы в Москве. В этот период национальная команда, лишённая ФИФА возможности побороться за попадание на чемпионат мира, может провести товарищеский матч.
В конце сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний нападающий отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. С тех пор Карпин его не вызывал для подготовки к матчам.
Обложка © ТАСС / Олег Бухарев, Ковалёв Пётр