"Посмотрим, вызывать или нет": Карпин заявил о желании Дзюбы вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба сообщил о готовности вернуться в национальную команду. Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".

"Встречался с футболистами "Зенита", которые были в сборной. Артём тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: "Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим, вызывать или нет", — сказал Карпин.

С 21 по 27 марта сборная России проведёт учебно-тренировочные сборы в Москве. В этот период национальная команда, лишённая ФИФА возможности побороться за попадание на чемпионат мира, может провести товарищеский матч.