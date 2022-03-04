В Минобороны РФ рассказали о подвигах и героизме российских военных в ходе "Операции Z"

Командиры и офицеры успешно выполняют боевые задачи, самоотверженно уничтожают военную технику противника, а также отбивают превосходящие силы врага, добавили в оборонном ведомстве.

Министерство обороны РФ пообещало регулярно предоставлять информацию о подвигах российских солдат и офицеров в ходе продолжающейся "Операции Z" на Украине. Kp.ru раскрывает наградные листы семи военнослужащих, которые будут представлены к боевым наградам.

Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей Панкратов с первого дня операции по защите ДНР и ЛНР выполнял задачи по прикрытию отдельной мотострелковой бригады от авиации противника. Именно он 28 февраля заметил движение диверсионно-разведывательной группы противника, которая должна была уничтожить боевые машины зенитно-ракетного дивизиона, дал команду занять оборону и вступил в бой с врагом. В ходе обороны ЗРК Панкратов увидел в небе приближающиеся самолёты и метким огнём сбил один Су-25 и три ударных беспилотника Bayraktar, что позволило не допустить атаки с воздуха по позициям российских мотострелков. На следующий день силами вверенного Панкратову дивизиона было уничтожено ещё два беспилотника.

Алексей Панкратов. Фото © Минобороны РФ

Экипаж танка старшего сержанта Юрия Нимченко в ходе выполнения боевой задачи по захвату стратегически важного объекта — переправы через реку — преодолевая упорное сопротивление противника, вышел на рубеж, определённый командованием для удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Вечером 24-го числа подразделения Вооружённых сил Украины предприняли первую попытку отбить переправу, однако экипаж Нимченко, проявив личное мужество, отвагу и героизм, в первые минуты боя уничтожил три вражеских танка, сорвав наступление противника.

На следующее утро была ещё одна попытка украинских войск захватить мост, на этот раз российским военным противостоял танковый батальон при поддержке пехоты. Несмотря на превосходящие силы противника, Нимченко подпустил вражеские боевые машины на расстояние прямой видимости и первым вступил в бой. В течение 40 минут были уничтожены шесть танков и три БТР, а также нанесён значительный ущерб живой силе противника, в результате чего атака была сорвана. В ведомстве отметили героические и решительные действия старшего сержанта в сочетании с высоким профессионализмом, которые позволили выполнить поставленную задачу и обеспечить занятие российскими войсками позиций без потерь.

Юрий Нимченко. Фото © Минобороны РФ

Командир танковой роты отдельной бригады береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин участвует в специальной военной операции с её первого дня. В ходе захвата переправы экипаж танка под его командованием в числе первых ворвался на мост, обеспечив прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Утром 25 февраля противник предпринял попытку отбить переправу, однако экипаж Старостина, заняв тактически выгодную позицию, решительно вступил в бой со значительно превосходящими силами врага. Прицельным огнём были уничтожены восемь БТР и десятки солдат противника, что нанесло ему существенный урон и не позволило с ходу прорваться к переправе.

В ходе боя его танк был атакован расчётом американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin, Старостин получил контузию, но из боя не вышел. Он убедился в исправности техники, после чего его экипаж уничтожил ещё два украинских танка. Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Антона Старостина в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию моста, уточнили в Минобороны.

Антон Старостин. Фото © Минобороны РФ

Штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин первый вылет совершил утром 24 февраля. В ходе боевого патрулирования по прикрытию наступающей группировки войск он обнаружил истребитель Су-27 ВСУ. Умело выполнив воздушный манёвр, Дудин с первого захода в дуэльном бою уничтожил вражеский самолёт, предотвратив удар по нашим войскам. Спустя два дня ему была поставлена задача поразить мобильные зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1". Сложность выполнения задачи заключалась в наличии в районе патрулирования действующей системы противовоздушной обороны противника, однако Дудин, умело применяя полученный боевой опыт, смело и решительно пошёл на сближение с районом действия украинских ЗРК. На предельно малой высоте (400 м), обозначив себя в радиолокационном поле противника, самолёт ВВС РФ вышел в район поражения цели. После включения украинской установки "Бук-М1" Виктор Дудин мгновенно поразил её ракетой, одновременно уходя из зоны поражения других ЗРК.

28 февраля Дудин в составе пары истребителей вылетел на перехват двух украинских самолётов Су-27, которые приближались для нанесения авиационного удара. На высоте 10 тысяч метров, искусно выполнив манёвр и заняв выгодное положение, майор, продемонстрировав высочайшее мастерство, первой ракетой поразил противника. Затем пара российских истребителей, обнаружив второй уходящий самолёт, поразила его перекрёстным огнём. 1 марта при осуществлении боевого патрулирования по контролю воздушного пространства после обнаружения украинского истребителя Су-27, используя эффект внезапности, он первым пуском ракеты уничтожил воздушную цель.

Виктор Дудин. Фото © Минобороны РФ

Единственным из списка, кто будет награждён посмертно, стал старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов. В 2018 году он был направлен в Сирию, где достойно выполнял свой воинский долг, уточнили в Минобороны, а в 2020-м он повторно в течение шести месяцев находился в командировке в Сирии.

24 февраля 2022 года в колонне батальонной тактической группы офицер выдвинулся для занятия плацдарма, обеспечивающего развёртывание сил на южном направлении. При следовании колонны военнослужащие столкнулись с превосходящими силами противника, который, используя жителей населённых пунктов в качестве живого щита, открыл огонь на поражение. Его боевая машина была подбита, Нурмагомед мгновенно покинул её и открыл огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточённого боя он находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнём подразделения. Получив тяжёлые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона. Попал в окружение, но при этом, не теряя самообладания, проявил мужество и отвагу и подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой. В ведомстве уточнили, что потомственный офицер предпочёл погибнуть и забрать как можно больше жизней врагов, но не сдаться неонацистам. Старший лейтенант Гаджимагомедов повторил подвиг лётчика Романа Филипова, который героически погиб в Сирии в 2018 году, сказано в наградном листе.

Нурмагомед Гаджимагомедов. Фото © Минобороны РФ

Полковник Алексей Бернгард также участвовал в боевых действиях в Сирии и был награждён государственными наградами. С первых минут "Операции Z" он вместе с подчинёнными вёл наступательные бои в направлении Мариуполя. Грамотные и решительные действия полковника Бернгарда в сочетании с высоким профессионализмом и умелым руководством подчинённым личным составом позволили за короткий срок вклиниться в оборону противника и выполнить поставленную задачу с минимальными потерями.

2 марта наши подразделения решительным броском прорвали глубокоэшелонированную оборону противника, создававшуюся в течение восьми лет. Умелое руководство действиями подчинённых позволило развить наступление и способствовало паническому бегству подразделений противника.

Алексей Бернгард. Фото © Минобороны РФ

Командир танковой роты капитан Алексей Левкин во главе со своим подразделением получил приказ выдвинуться на определённый командованием рубеж для выполнения боевой задачи. В ходе этого рота подверглась нападению превосходящих сил противника из заранее оборудованной засады. Капитан Левкин, проявляя мужество и отвагу, мгновенно сориентировался в критической ситуации и решительно вступил в бой с противником. Алексей лично уничтожил два танка и три БМП противника. В течение продолжительного боя боекомплект танковой роты был практически весь израсходован. Капитан принял решение на организованный отход подразделения для пополнения боекомплекта. Проявляя личное мужество и отвагу, офицер остался прикрывать отход подразделения. Обеспечив отход живых и вынос раненых военнослужащих, капитан Левкин выдвинулся на возвышенность для корректировки артиллерийского огня и передачи разведывательных данных на командный пункт. Благодаря самоотверженности офицера силами танковой роты уничтожено восемь танков и три БМП, заверили в министерстве.

Алексей Левкин. Фото © Минобороны РФ