Захарова раскритиковала польского журналиста, который исковеркал цитату Лаврова

Корреспондент спросил у собеседника следующее: "Третья мировая война будет ядерной и разрушительной", – заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров. Зачем он запугивает?"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала журналиста польского издания "Газета" Яцека Годнека, который неверно привёл цитату главы МИД Сергея Лаврова.

Журналист спросил у сотрудника факультета наук о безопасности краковского Педагогического университета Рафала Копеча следующее: "Третья мировая война будет ядерной и разрушительной", – заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров. Зачем он запугивает?"

"В ответе на этот вопрос господин Копеч рассуждает о пропаганде и угрозах. Это его частное мнение. Но сам вопрос польского журналиста изначально ложен. Это показательный пример всего того, что сейчас творится в западных СМИ", — написала Захарова.

На самом деле Лавров напомнил о словах президента США Джо Байдена, который сказал, что, если бы Соединённые Штаты не пошли по пути санкций, альтернативой могла бы быть только третья мировая война. И если "человек, когда его спрашивают, могло ли быть что-то иное, чем вот эта вот волна санкций, говорит, что альтернативой могла быть только третья мировая война, то он не может не понимать, что третья мировая может быть только ядерной", подчеркнул глава МИД РФ.

Захарова отметила, что поляки не берут во внимание тот факт, что о третьей мировой войне упомянул Байден и что единственной страной, применившей ядерное оружие, были США. Представитель МИД добавила, что угрозы безопасности и стабильности в мире — это не метод Российской Федерации, которая долгое время призывала к переговорам.

"И всё же в одном нельзя не согласиться с профессором Копечем: он справедливо называет происходящее "пропагандистской игрой". Только играют в неё не в Москве, а на Западе, в том числе в Польше", — заключила Захарова.