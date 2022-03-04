Депутат Верховной рады Кива заявил, что Зеленский срочно уехал в Польшу

Как отметил парламентарий, украинский лидер пересёк украинско-польскую границу сегодня. Сейчас, по его данным, глава Незалежной находится в американском посольстве в стране.

Депутат Кива утверждает, что Зеленский покинул Украину. Видео © Telegram / Илья Кива

Президент Украины Владимир Зеленский в срочном порядке покинул страну и сейчас скрывается в Польше. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Незалежной Илья Кива.

"Президент Украины Владимир Зеленский пересёк сегодня украинско-польскую границу и сейчас находится в безопасности в американском посольстве. Именно оттуда он дальше продолжит утилизировать украинскую армию и гражданское население", — утверждает Кива в видеообращении у себя в телеграм-канале.