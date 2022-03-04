Депутат Верховной рады Кива заявил, что Зеленский срочно уехал в Польшу
Как отметил парламентарий, украинский лидер пересёк украинско-польскую границу сегодня. Сейчас, по его данным, глава Незалежной находится в американском посольстве в стране.
Депутат Кива утверждает, что Зеленский покинул Украину. Видео © Telegram / Илья Кива
Президент Украины Владимир Зеленский в срочном порядке покинул страну и сейчас скрывается в Польше. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Незалежной Илья Кива.
"Президент Украины Владимир Зеленский пересёк сегодня украинско-польскую границу и сейчас находится в безопасности в американском посольстве. Именно оттуда он дальше продолжит утилизировать украинскую армию и гражданское население", — утверждает Кива в видеообращении у себя в телеграм-канале.
Ранее нарколог Василий Шуров допустил, что Зеленский мог быть пьян во время общения с иностранными СМИ 3 марта. Эксперт рекомендовал обратить внимание на глазную и лицевую мимику украинского лидера, на то, что он не может сконцентрироваться на сути задаваемого вопроса, употребляет "сленг обиженного мальчика".
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Ukrainian President's Office / ZUMA Press Wire Service