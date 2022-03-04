Путин напомнил Шольцу, как Запад 8 лет закрывал глаза на геноцид жителей Донбасса

Российский лидер подчеркнул, что из-за действий киевского режима погибло около 14 тысяч человек, в том числе тысячи дети.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем по ситуации на Украине напомнил, как Запад в течение 8 лет закрывал глаза на геноцид жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон. В этой связи Владимир Путин напомнил, что западные партнёры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей", — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что российские военные в ходе "Операции Z" принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан.