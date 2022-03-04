Путин напомнил Шольцу, как Запад 8 лет закрывал глаза на геноцид жителей Донбасса
Российский лидер подчеркнул, что из-за действий киевского режима погибло около 14 тысяч человек, в том числе тысячи дети.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем по ситуации на Украине напомнил, как Запад в течение 8 лет закрывал глаза на геноцид жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон. В этой связи Владимир Путин напомнил, что западные партнёры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей", — говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что российские военные в ходе "Операции Z" принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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