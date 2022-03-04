НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 16:11

Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию

Возможные сроки следующих поступлений производители не уточнили, покупатели по-прежнему могут приобрести товары онлайн и в торговых точках.

Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) останавливает поставки в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Учитывая разворачивающийся гуманитарный кризис, связанный с Украиной, M&S останавливает поставки в российский бизнес нашего турецкого франчайзи", — говорится в обращении.

Бренд Marks & Spencer был основан в 1884 году и является одним из самых крупных в Великобритании производителей одежды и ряда других товаров, включая обувь, аксессуары и продукты питания.

Магазины Swarovski продолжают работать в Москве

Магазины Swarovski продолжают работать в Москве

Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.

Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Обложка © Wikipedia

Ирина Мусина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1