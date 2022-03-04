"Явная русофобия": Паралимпийский чемпион Бугаев назвал отстранение российских спортсменов разрушением мечты

"Это явная русофобия! Весь этот международный олимпизм — обман! Можно долго говорить, как это безнравственно, бесчеловечно и противоречиво со стороны МПК, но я хотел бы высказаться по поводу тех людей, которые так или иначе принимали участие в этом решении. Осознают ли эти люди, что разрешили многолетний труд многих спортсменов, тренеров, персонала, что списать в ноль затраченное время и инвестиции в одну мечту — выступить на Играх и достойно представить себя и свою страну", — заявил Бугаев.