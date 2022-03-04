"Явная русофобия": Паралимпийский чемпион Бугаев назвал отстранение российских спортсменов разрушением мечты
Накануне МПК изменил своё решение о допуске паралимпийцев России и Белоруссии на соревнования.
Трёхкратный чемпион Паралимпийских игр горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить спортсменам России и Белоруссии участие в пекинских Играх разрушило мечты большого количества атлетов. Об этом он написал в своём инстаграме.
"Это явная русофобия! Весь этот международный олимпизм — обман! Можно долго говорить, как это безнравственно, бесчеловечно и противоречиво со стороны МПК, но я хотел бы высказаться по поводу тех людей, которые так или иначе принимали участие в этом решении. Осознают ли эти люди, что разрешили многолетний труд многих спортсменов, тренеров, персонала, что списать в ноль затраченное время и инвестиции в одну мечту — выступить на Играх и достойно представить себя и свою страну", — заявил Бугаев.
Спортсмен считает, что многим из сборной России может не представиться ещё один шанс выступить на Паралимпиаде. При этом Бугаев убеждён, что чиновники МПК никогда не смогут снова стать честными людьми.
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Ранее Лайф сообщал, что МПК первоначально принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Правда, на следующий день это решение было отменено — и спортсменов двух стран отстранили от соревнований.
Обложка © ТАСС / Christoph Soeder / dpa