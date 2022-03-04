Путин: Информационные вбросы об обстрелах Киева военными РФ являются грубыми фальшивками

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что наши военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан.

Информационные вбросы об обстрелах Киева со стороны РФ являются фальшивками. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем по ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе спецоперации российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками", — говорится в сообщении.

В ходе встречи президент РФ также изложил принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса, подробно разъяснил её цели и задачи, которые непременно будут реализованы. Выражена надежда, что в ходе планируемого третьего раунда переговоров представители Киева займут разумную и конструктивную позицию.