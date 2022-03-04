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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 16:39

"Брата" и "Жмурки" Балабанова повторно покажут в кино

Картина с Сергеем Бодровым в главной роли появится в прокате 24 марта. Кроме того, в кинотеатрах можно будет посмотреть мультфильмы про богатырей.

На большом экране снова покажут проекты режиссёра Алексея Балабанова. В частности, речь идёт о двух частях фильма "Брат", картинах "Жмурки", "Про уродов и людей", "Морфий", "Я тоже хочу", "Мне не больно" и "Кочегара". Об этом сообщает телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика". Первые из перечисленных выйдут на экраны 24 марта.

Также в кинотеатрах можно будет снова посмотреть мультфильмы студии "Мельница": "Алёша Попович и Тугарин Змей", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", "Илья Муромец и Соловей-Разбойник", шесть частей "Трёх богатырей", картины серии "Иван Царевич и Серый волк", а также "Урфин Джюс".

Отмечается также, что будет перевыпущен блокбастер Клима Шипенко "Салют-7".

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Ранее Лайф писал, что режиссёр Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал современную киноиндустрию и Marvel. По его мнению, кинокартины, в которых отражается личное, отличаются от других. В то же время марвеловские фильмы создаются по определённой формуле.

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Обложка © СТВ / Алексей Балабанов

Никита Осипов
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